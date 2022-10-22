مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى بولاية نيوهامبشير الأمريكية

كتب محمد جمال

قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمبنى في ولاية نيوهامبشير، ما أسفر عن مصرع شخصين كانا على متنها ونشوب حريق ضخم بمبنى سكنى، وقالت إدارة الطيران في بيان، السبت، إن طائرة من طراز "بيتشكرافت سييرا" ذات المحرك الواحد اصطدمت بمبنى شمال مطار كين ديلانت هوبكنز في كين بولاية نيوهامبشير مساء الجمعة.

وأكد مسؤولو المدينة على صفحتهم على "فيسبوك" عدم إصابة أي من سكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة لكن "راكبي الطائرة لقيا مصرعهما".

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في الحادث وذكرت أن المجلس سيكون مسؤولا عن التحقيق وسيكشف عن نتائجه أولا بأول.

وقال رئيس بلدية كين، جورج هانسيل، للأسوشيتدبرس إن شخصين على متن الطائرة لقيا مصرعهما دون الكشف عن هويتيهما.

وأضاف أن الطائرة أصابت حظيرة من طابقين متصلة بمبنى سكني تقطنه عدة عائلات. وجرى إجلاء الأشخاص الثمانية من المبنى السكني بسبب الحريق اللاحق ونقلهم عقب الحادث.

وتابع قائلا "نحن محظوظون للغاية في بعض النواحي لأن الطائرة لم تصطدم بجزء من المبنى حيث يتواجد الأفراد. يبدو واضحا أن هذا كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، ولكن أي خسارة في الأرواح مأساة".