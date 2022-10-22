مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص فى تصادم عدة سيارات على كوبري النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 7 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم عدد من السيارات، أعلي كوبري شرق النيل، في اتجاه الشرق بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء أشرف حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم عدد من السيارات أعلى كوبري شرق النيل، في اتجاه الشرق بمدينة بني سويف، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين ووجه على الفور بنقل الجثة إلي مشرحة المستشفى والمصابين إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة وتدعي فاطمة حسين سالم 38 سنة وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم سلمى حماده 10 سنوات مصابة بكدمات وسحجات، وشقيقتها "مريم" 8 سنوات مصابة بكدمات وسحجات وشقيقهم "محمد" 3 سنوات غيبوبة تامة أطفال السيدة التي لقيت مصرعها، ورومانى فكري الياس 48 سنة مصاباً بجرح بفروة الرأس حوالى 8 سم، وزوجته تريزة اسعد سعد الله 38 سنة، مصابة بغيبوبة تامة وأطفالهم "مهرايين" 10 سنوات، "محبة" عامين، مصابين بكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث وإعادة حركة السير مرة أخري فوق الكوبري وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث.