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مشاريع حياة كريمة تغير الواقع.. فيديو جديد يرصد مشروعات المبادرة

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:46 م
مشاريع حياة كريمة تغير الواقع.. فيديو جديد يرصد مشروعات المبادرة مشروعات حياة كريمة
كتب سيد الخلفاوى

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أنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو يرصد عددا من المشاريع التي نفذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى، ومن بينها مشروعات حياة كريمة التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. 
 
ورصد الفيديو عددا كبيرا من المشاريع الجارية بقرى المحافظات، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
 
أهداف مبادرة حياة كريمة
 
1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
 
2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
 
3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة
 
4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية
 
5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم
 
6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة
 
7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري
 
8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
 
9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
 
 

المتحدة للخدمات الإعلامية

مصر

الرئيس السيسى

مشروعات حياة كريمة

الريف

المناطق العشوائية

اليوم السابع بلس



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