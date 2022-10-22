اليوم السابع
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مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 17 طبيبا جامعيا لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:22 م
مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 17 طبيبا جامعيا لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى مستشفى بئر العبد
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم السبت 17 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى.

وأعلنت المستشفى فى بيان، بأسماء السادة الأطباء القادمون وفق بروتوكول مستشفى بئر العبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة) ولمدة أسبوع.

ووفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الأربعة يتم أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد التخصصى.

وأوضح البيان أن الـ17 طبيبا يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى واشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة اطباء جامعيين أسبوعيا.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.


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مستشفى بئر العبد التخصصى

سيناء



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