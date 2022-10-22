محكمة صومالية تنفذ حكم الإعدام على جندى قتل وزير سابق

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفذت محكمة القوات المسلحة الوطنية الصومالية ،صباح السبت،حكم الإعدام بحق جندي ومدان بقتل عباس عبد الله سراجي ، وزير الأشغال العامة الصومالي السابق في حكومة حسن علي خيري في عام مايو 2017 في العاصمة مقديشو.

ووفقا لوكالة الانباء الوطنية الصومالية، وكجرى تنفيذ حكم الإعدام من قبل المحكمة اليوم في العاصمة مقديشو.

وكان أحد حراس الأمن للمدقق العام السابق نور فارح جمعالي، أطلق النار على الوزير مما أسفر عن مصرعه فوار، وعندها قامت الحكومة الفيدرالية بإقالة المدقق، وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المعنية.

وفي سايق اخر، حذر الدكتور مأمونور رحمن مالك، ممثل منظمة الصحة العالمية في العاصمة الصومالية مقديشيو من أن الصومال على شفا أزمة صحية غير مسبوقة وذلك إذا لم يتم التحرك الآن لمنع المجاعة.

وقال مالك - في مؤتمر صحفي، إن كل طفل وامرأة في الصومال يواجهون الجوع على نطاق لم تشهده البلاد منذ مجاعة 2011، مشيرا إلى أن خطر الموت جوعا يتفاقم بسبب الجفاف غير المسبوق والأثر المستمر لوباء كورونا والنظام الصحي الهش.

وأضاف مسئول منظمة الصحة إن 8ر1 مليون طفل - نصف أطفال البلاد - يواجهون سوء تغذية حاد، لافتا إلى أن نصف هؤلاء الأطفال قد يموتون إذا لم يوفر لهم العلاج السريع حيث سيحتاج الكثير منهم إلى عناية طبية عاجلة.