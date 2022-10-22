محافظ قنا يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى قوص المركزى.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى قوص المركزى، وذلك استمرارا لما تشهده المنظومة الطبية بمحافظة قنا من طفرة ينعكس أثرها بالإيجاب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والنائب الطاهر عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي.

قال محافظ قنا، إنه تم تنفيذ وحدة الأشعة بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتقدم خدمات الأشعة المقطعية علي جميع اجزاء الجسم، سواء الأشعة العادية أو الأشعة بالصبغة، لافتا إلى أن الوحدة سوف تساهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وسوف تخدم حوالى 550 ألف نسمه من أهالى مركز قوص.

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، أن وحدة الأشعة الجديدة لديها القدرة على تصوير 16 مقطع، لافتا إلى أن الوحدة ستعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الطوارئ والحالات التى تتردد على المستشفى بشكل دوري، مضيفا أنه تم التعاقد مع استشاري الأشعة لمناظرة الحالات وعمل التقارير الطبية اللازمة، كما تم التعاقد مع هيئة التأمين الصحي لاستقبال الحالات المحولة من خلالهم وتقديم خدمات الأشعة لهم بالمستشفي، وذلك طبقا للائحة المؤسسة العلاجية.



خلال افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى قوص المركزى



خلال افتتاح وحدة الأشعة المقطعية