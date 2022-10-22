محافظ قنا يفتتح الحديقة العامة بمدينة قفط ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا الحديقة العامة بمدينة قفط، وذلك ضمن مبادرة " زراعة 100 مليون شجرة "، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقادها خلال الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حضر الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وجمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وأوضح الداودي، أن حديقة قفط هى ثانى حديقة يتم افتتاحها ضمن خطة إنشاء 9 حدائق عامة بمراكز المحافظة المختلفة بما يتواكب مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتا إلى أن الحديقة تعد نموذجا راقيا وإضافة جديدة للحدائق العامة بالمحافظة، حيث تم تصميمها بشكل مميز علي مساحة 2000 م، وتم زراعة حوالى 250 شجرة ما بين أشجار مثمرة وأشجار زينة، بالإضافة إلى النباتات العطرية، وتضم الحديقة نافورة فى الوسط، ومقاعد استراحة للأهالي وكبار السن، ورسومات جدارية للأطفال، ودورات مياه.

ووجه محافظ قنا، بضرورة توفير نوبتجيات صباحية ومسائية داخل الحديقة للحفاظ علي نظافتها والعناية بالأشجار، لافتا أن الحديقة سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين على مدار اليوم لتكون متنفسا حضاريا لأهالى المدينة.



الحديقة العامة بمدينة قفط



الحديقة العامة بمدينة قفط



الحديقة العامة بمدينة قفط



الحديقة العامة بمدينة قفط



الحديقة العامة بمدينة قفط