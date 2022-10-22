محافظ قنا يطلق إشارة بدء عمل وحدات الطعام المتنقلة بميادين المحافظة

قنا صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة البدء لشراء وحدات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب الحاصلين على الموافقات، والتى انطبقت عليهم الشروط، لبدء مزاولة العمل بميادين وشوارع مدينة قنا، جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام، وبحضور محمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود العمارى، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ووجه محافظ قنا، الشباب بسرعة شراء وحدة الطعام المتنقلة، طبقا للمواصفات المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والواردة بكراسة الشروط، ووضعها بأحد المواقع الـ 53 التى حددتها الوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بما لا يؤثر على سيولة الحركة المرورية بتلك المواقع.

وأكد المحافظ، أنه تم منح الشباب مهلة شهر، لشراء وحدة الطعام وبدء العمل بها، وفى حال تأخر أحد المتقدمين عن ذلك سيتم استبعاده، لافتا إلى أنه في حال عدم قدرة الشاب على شراء وحدة الطعام ، يمكنه التقدم بطلب الحصول على قرض، لتمويل شراء الوحدة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتسهيلات كبيرة، وفائدة بسيطة.