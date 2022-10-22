محافظ بنى سويف يتابع مع مسئولى التعليم إجراءات تسليم أكثر من 15 ألف تابلت

بنى سويف ــ هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية و التعليم، إجراءات وخطة المديرية لتسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، والتي قد تسلمتها المديرية وعددها 15 ألفا و300 جهازاً لتوزيعها على الإدارات التعليمية استعدادًا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام ضمن منظومة التعليم الجديدة.

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبد التواب وكيل الوزارة مع المحافظ، لمتابعة منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم إيداع الكمية المخصصة بمخازن المديرية الأجهزة وتم إيداعها ، في ظل تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأكد المحافظ على أن منظومة التأبلت تعد نقلة نوعية في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 ، مطالباً الطلابباستثمار اهتمام الدولة بالتعليم والاستفادة من هذه التقنية والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة أمام الطلاب للإبداع والابتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.

من جهته أشار وكيل التعليم إلى تفقده مخازن المديرية، برفقة الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية وعمر سيد مدير الشئون المالية والإدارية، للاطمئنان على استلام الأجهزة ، تمهيداً لتسليمها على على المدارس، وفق أعداد الطلبة المسجلة بها ، لتوزيعها على الطلاب بعد سداد رسوم تأمين وقيمته 100جنيه من خلال مكاتب البريد إلى جانب الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (صورة شهادة ميلاد الطالب واصل إيصال تأمين التابلت+ صورتين منه وإقرار تسليم التابلت وصورة الرقم القومي لولي الأمر).