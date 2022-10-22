محافظ المنيا يوجه بعدم التهاون مع المخالفين للقوانين المنظمة للبناء

المنيا - حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها كلامه برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة.

ومن جانبه كلف الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء المجالس المحلية والاحياء بالمرور على شوارع المدينة والقرى لرصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله

وأوضح حلمي، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة 350 متر مربع وتم الازاله فورا وإحالة المخالفين للنيابه واسترداد الأراضى الزراعية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير

وواصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القريه والقرى التوابع ونقلها للاماكن المخصصه لها بعيدا عن الكتله السكانيه لتحسين مستوى النظافه بالقرى وللقضاء على فيرس كورونا المستجد

كما واصل قسم البيئه بقرية البرجاية حملات تكثيفية لأعمال النظافة من خلالها تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القريه والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير للقضاء على فيرس كورونا المستجد وواصل قسم الإنارة أعماله الفنية بشوارع القرية والقرى التابعة لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية ليلا.