كتبت نهير عبد النبى

قد يكون النظر إلى المرحاض ورؤية الدم أمرًا مقلقًا قد يذهب عقلك إلى العديد من الأماكن حيث ترن أجراس الإنذار أن هناك خطأ ما، و غالبًا ما يكون هذا بسبب نزيف المستقيم، وحسب ما ذكره موقع webmed يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن نزيف المستقيم

س:هل نزيف المستقيم خطير؟ في بعض الحالات يمكن أن يكون نزيف في بعض الحالات يمكن أن يكون نزيف المستقيم من الأعراض البسيطة لحالة يمكن علاجها بسهولة، يمكن للبواسير على سبيل المثال ، أن تسبب لك نزيفًا في المستقيم، و هذا عادة لا يستمر طويلا وغالبا ما يكون من السهل علاج البواسير. ومع ذلك ، يمكن أن يكون نزيف المستقيم أحيانًا علامة على حالة خطيرة مثل سرطان القولون والمستقيم.



س:كيف يظهر نزيف المستقيم؟ قد ترى أو تختبر نزيفًا في المستقيم بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك:

-رؤية الدم على ورق التواليت عند المسح.

-رؤية الدم في وعاء المرحاض عند استخدام الحمام - قد يبدو الماء الموجود في الوعاء وكأنه مصبوغ باللون الأحمر.

-ملاحظة تغيير لون الفضلات إلى اللون الاحمر الداكن أو أسود.

-يمكن أن يكون نزيف المستقيم أحمر فاتح أو أغمق في اللون.



س:ما هي أعراض نزيف المستقيم؟ يمكن أن تختلف أعراض نزيف المستقيم اعتمادًا على سبب النزيف، معظم أسباب نزيف المستقيم قابلة للعلاج وليست خطيرة، و في بعض الحالات ، يمكن أن يكون نزيف المستقيم أحد أعراض مرض خطير ، مثل سرطان القولون والمستقيم . نظرًا لأنه قد يكون من الصعب معرفة سبب نزيف المستقيم في المنزل ، فمن الجيد عادةً التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من نزيف المستقيم.

يمكن أن تشمل بعض الأعراض التي قد تعاني منها مع نزيف المستقيم ما يلي:

-الشعور بألم و / أو ضغط في المستقيم.

-رؤية دماء حمراء فى الفضلات او الملابس الداخلية أو ورق التواليت أو في المرحاض أو عليهما.

-المعاناة من الارتباك الذهني.

-الشعور بالدوار .

-إغماء.

-المعاناة من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم .

-تسارع معدل ضربات القلب.

-عدم القدرة على التبول.

-الانزلاق إلى فقدان الوعي.



س:ما الذي يسبب نزيف المستقيم؟ هناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في المستقيم. يمكن أن تختلف أسباب نزيف المستقيم من الحالات الشائعة والمعتدلة إلى الحالات الشديدة والنادرة التي تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا.

يمكن أن تشمل أسباب نزيف المستقيم ما يلي:

-البواسير:

السبب الأكثر شيوعًا لنزيف المستقيم هو تورم الأوردة في المستقيم (البواسير الداخلية) أو الشرج (البواسير الخارجية). يمكن أن تصاب بالبواسير لأسباب عديدة ، بما في ذلك الإمساك المزمن ، والإجهاد أثناء التبرز ، والحمل ، ورفع الأشياء الثقيلة ، وزيادة وزن الجسم ( السمنة ). البواسير ليست حالة طبية طارئة والدم الذي قد تراه على ورق التواليت أو في أمعاء المرحاض ليس شيئًا يدعو إلى القلق الشديد.

-الشق الشرجي :

في بعض الأحيان يتم الخلط بينه وبين البواسير ، الشق الشرجي هو شق أو تمزق في الجلد حول فتحة الشرج. يحدث هذا عندما يكون لديك براز صلب للغاية يصعب إخراجه، و يؤدي الضغط الإضافي لحركة الأمعاء إلى انفتاح الجلد.

و يمكن أن يتسبب الشق الشرجي في رؤية الدم عند الذهاب إلى الحمام ، وكذلك الشعور بالحرقان أثناء حركات الأمعاء، و عادة ما تزول الشقوق الشرجية من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

-الخراج الشرجي أو الناسور، توجد بالفعل غدد صغيرة داخل فتحة الشرج تهدف إلى مساعدتك على إخراج البراز، و يمكن أن تصاب هذه الغدد بالعدوى مسببة الخراجات أو النواسير، و عندما تتراكم الغدة داخل فتحة الشرج ، مما يسبب انسدادًا ، يكون خراجًا، و الناسور الشرجي هو نفق صغير يربط الخراج بالجلد حول فتحة الشرج، و يمكن أن تحدث هذه الحالات بسبب مرض التهاب الأمعاء أو السل أوالعلاج الإشعاعي .