كل ما تريد معرفته عن أحدث محلج قطن يدخل الخدمة بالشرقية .. صور

كتب عبد الحليم سالم

تفقد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محلج الزقازيق المطور، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك بعد اكتمال تشغيل كافة مكونات المحلج بإضافة نشاط معصرة زيت بذرة القطن بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض تفصيلي من الدكتور سعيد سعد مستشار حليج الأقطان بالقابضة للقطن وقيادات الملحج ،حول جهود تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة، من خلال إدخال أحدث نظم الحليج وتوريد ماكينات جديدة بهدف تحسين جودة ونظافة القطن المحلوج ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، وتوفير استهلاك الطاقة، مع زيادة القيمة المضافة للقطن المصري بإضافة نشاط معاصر زيت بذرة القطن داخل المحالج المطورة.

تعرف على تفاصيل المحلج ومكوناته

1- استلام الأقطان حتى خروجها في صورتها النهائية معبأة في بالات طبق المواصفات العالمية، ملصق عليها "باركود" يتضمن البيانات الخاصة بالقطن.

2 - تخرج البذرة مباشرة بعد انتهاء عملية الحليج وتنتقل آلياً إلى المعصرة التى تقوم بعمليات تصنيعية على تلك البذرة لتخرج فى صورة مستخلص يتم نقله بعد ذلك إلى معامل خارجية لتكرير الزيت واستخلاص الكسب (علف الحيوانات).

3ـ المحلج مزود بأحدث أجهزة لقياس خواص شعيرات القطن المختلفة وقياس الرطوبة تم توريدها من سويسرا، حيث يتم سحب العينات واختبارها فى الحال بمعرفة مندوبى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن .

4- الطاقة الإنتاجية للمحلج تضاعفت بعد تطويره لتبلغ 5 أطنان قطن شعر / ساعة ( 100 قنطار قطن شعر / ساعة )مقابل 2 طن قطن شعر / ساعة ( 40 قنطار قطن شعر / ساعة ) فى المحلج القديم.

5ـ محلج الزقازيق المطور يأتي ضمن خطة تطوير محالج القطن القديمة التي لم تشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة، وكانت الأقطان المحلوجة على نظام الحلج القديمة بها تلوث بالشحوم والزيوت بالإضافة إلى وجود العديد من الشوائب نظراً لأن التداول بصورة يدوية، بينما يعمل المحلج الجديد آليًا دون تدخل يدوي، بداية من استلام الأقطان وتفريغ الاكياس إلى أن يصل إلى إنتاج بالة القطن في الصورة النهائية خالية تماماً من الشوائب والملوثات.

6- التكلفة الاستثمارية لمحلج الزقازيق ( ماكينات ومبانى ومعامل ) حوالى 150 مليون جنيه.

7 - يوفر استهلاك فى الطاقة حوالى 50% مقارنة بالمحلج القديم، مشيرا إلى أن المحلج يعمل حالياً فى استقبال وحليج أقطان الموسم الحالى 2022/2023 الوارد من منظومة تجارة القطن بمحافظة الشرقية.