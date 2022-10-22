اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 05:50 م
أكرم القصاص
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قوافل واعظات أوقاف الإسكندرية تواصل عملها لليوم الثالث للتوعية والتثقيف

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:03 م
قوافل واعظات أوقاف الإسكندرية تواصل عملها لليوم الثالث للتوعية والتثقيف جانب من الندوة
الإسكندرية أسماء على بدر

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انطلقت قافلة دعوية للواعظات بمديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم السبت بعدد من مساجد إدارة أوقاف المنتزة سملت مساجد "المصلحة بالطابية - محمد متولي الشعراوي – فيصل".

وفي كلمته قال الشيخ هاشم الفقي ، مدير الدعوة إن وزارة الأوقاف تنطلق من رؤية حقيقية وواضحة ترسل من خلالها بهذه القوافل الدعوية، والتي كانت محل إشادة الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها، حيث إنها أثرت في قلوبهم وأحيت أرواحهم وزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، وارتقت بهم فكريا وسلوكيا وأدبيا وأخلاقيا.

مشيداً بإقبال السيدات الكثيف للاستفادة والتعلم من الواعظات مستفسراتٍ عن أمور دينهن ليكنَّ على بصيرة من أمرهن.

 

 


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