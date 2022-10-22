فقدان طائرة صغيرة وعلى متنها 5 ألمان قبالة ساحل كوستاريكا

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قال وزير الأمن العام الكوستاريكي، خورخي توريس، اليوم السبت، إن طائرة خاصة صغيرة على متنها 5 ألمان، فقدت قبالة الساحل عندما كانت في طريقها إلى مطار في شرق البلاد.

وذكر الوزير أن الطائرة فقدت ليل مساء، وجرى تعليق البحث عنها ليلاً بسبب سوء الاحوال الجوية، بحسب ما نقله موقع شبكة (دويتشه فيله) الألمانية.

وأوضح توريس: تلقينا تنبيهًا بخصوص رحلة خاصة قادمة من المكسيك إلى مطار ليمون. كان على متن الطائرة 5 ركاب ألمان الجنسية، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من بارا دي باريسمينا" في البحر الكاريبي.

وأضاف "قامت السلطات بتفعيل بروتوكولات البحث، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية ليلة الجمعة في منطقة البحر الكاريبي، أوقفت الإجراءات وستستأنف أولاً صباح السبت بمشاركة خفر السواحل الوطني وخدمة المراقبة الجوية".

ولم تذكر سلطات كوستاريكا بأي تفاصيل عن هوية ركاب الطائرة.