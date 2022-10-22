فصل محطة محولات العديسات للصيانة وقطع الكهرباء عن قرى ونجوع الطود بالأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن قيام رجال هندسة كهرباء العديسات بالمدينة بقطع التيار الكهربائي عن قرى ونجوع الطود اليوم السبت 22 أكتوبر الجارى، وذلك لإجراء عمليات محطة محولات العديسات لأعمال الصيانة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه بناءاً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء العديسات بالطود، سوف يتم فصل محطة محولات العديسات فصل كلياً وذلك لأعمال الصيانة بالمحطة، وسوف تتأثر بالفصل جميع قرى ونجوع مركز ومدينة الطود ماعدا قريتي منشية النوبة والمريس، وذلك يوم السبت الموافق 22 أكتوبر الجارى، من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا بنفس اليوم، مشدداً على أنه يتقدم لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الاعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشدا جميع الأهالى بضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتفادي فترة ساعات فصل الكهرباء، حيث أن أعمال الصيانة تساهم فى تقديم أفضل خدمات بقطاع الكهرباء للمواطنين.



