فارق الحياة خلال مشاجرة.. تشريح جثة شخص لكشف ملابسات وفاته فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص لقى حتفه خلال مشاجرة بالهرم لبيان سبب الوفاة و لبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الشخص المتوفى وأخرين، وخلال المشادة فارق الحياة.

وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، والتحفظ على الأشخاص المتورطين في الاعتداء على الضحية لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.