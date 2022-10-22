اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 04:16 م
أكرم القصاص
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غدا.. انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب أعمال تطوير الطريق الصحراوى

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:06 م
غدا.. انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب أعمال تطوير الطريق الصحراوى انقطاع المياه
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا الأحد فى الساعة 6 صباحا، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

 

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال توسعة وتطوير الطريق الصحراوى ونقل خط رئيسى 1500مم من محطة المياه بالكيلو 40، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن برج العرب القديم والجديد، مدينة الحمام، الساحل، قرى الغربينيات، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الاصلاح.

 

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700 .


مياه الاسكندرية

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