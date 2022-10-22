اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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عشرات آلاف يشاركون في مسيرات احتجاجية وسط العاصمة الكورية الجنوبية

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:03 م
عشرات آلاف يشاركون في مسيرات احتجاجية وسط العاصمة الكورية الجنوبية احتجاجات فى كوريا
أ ش أ

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ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن عشرات الآف النشطاء في كوريا الجنوبية نظموا مسيرات واسعة النطاق في أنحاء البلاد؛ احتجاجا على "تأييد وتعاطف" بعض المواطنين لكوريا الشمالية.

وأوضحت الوكالة - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن المسيرات الاحتجاجية كانت في عدة مدن وميادين، منها ميدان كوانج هوا مون بالعاصمة سول، حيث شارك فيها حوالي 32 ألف ناشط، وفقا لتقديرات الشرطة الكورية الجنوبية.

ونظم النشطاء أيضا احتجاجا مناهضا للحكومة في الشوارع المجاورة، وتوقعت الشرطة أن يشارك حوالي 16 ألف شخص في المسيرة.

وناقش كبار المسؤولين في وكالة الشرطة الوطنية أمس، إجراءات للتعامل مع صدام عنيف محتمل بين المتظاهرين المتنافسين وتقليل الازدحام المروري؛ ما دفع الشرطة الكورية الجنوبية لاقامة أسوار وجدران لتقييد حركة المتظاهرين.

وأفادت الوكالة الكورية بأن المسيرات الضخمة تسببت في اضطرابات مرورية شديدة تحيط بالطرق الرئيسية الممتدة وسط سول.

ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف أو اشتباكات بين الجانبين، لكن الشرطة الكورية الجنوبية في حالة تأهب حيث من الممكن أن تحدث اشتباكات في أي وقت.

 


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كوريا



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