طفل أجنبى يحضر إلى معبد أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس بتيشيرت محمد صلاح.. صور

أبوسمبل - عبد الله صلاح

حرص طفل أجنبى ضمن الأفواج السياحية فى مصر، على الحضور إلى معبد أبوسمبل جنوب أسوان لمشاهدة تعامد الشمس وهو يرتدى قميص النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزى.

وتوافد عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية إلى معبد أبوسمبل بأسوان، واصطفوا فى طوابير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبوسمبل.

وبدأت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى ينتظرها الملايين حول العالم لمشاهدة معجزة القدماء المصريون فى تجسيد مثل هذه الحسابات الفلكية.

و تسللت أشعة الشمس بعد شروقها خلف مياه بحيرة ناصر، إلى معبد الملك رمسيس الثانى، ودخلت عبر الممر الواقع بين 4 تماثيل عملاقة للفرعون المصرى وامتدت أشعة الشمس لمسافة تزيد عن 60 متراً حتى وصلت إلى مجلس رمسيس فى قدس الأقداس و تعامدت على وجهه فى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.

وشهد المعبد، صباح اليوم، توافد عدداً كبيراً من السائحين الأجانب الذين حرصوا المجيء من مختلف دول العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، بجانب تواجد عدد كبير من الزائرين المصريين.