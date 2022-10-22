طرق الإسماعيلية تبدأ فى رصف طريق الخدمة بأرض البلاح أمام الجامعة القديمة

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوسعة وتطوير الطرق التي تعاني من تكدس السيارات وعرقلة المرور.

ونظرًا لما تعاني منه منطقة أرض البلاح أمام الجامعة القديمة التابعة لحي أول الإسماعيلية وخاصة طريق الخدمة من تكدس مروري أوقات الذروة، فقد قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت قيادة المهندس أحمد الشيمي بتطوير وتوسعة طريق الخدمة الذي كان يبلغ عرضه 8متر ليصبح بعرض 15.5متر بدون الأرصفة حتى يستوعب أماكن انتظار طولية للسيارات بجوار الجزيرة الوسطي وأخري بجوار المبان السكنية.

ويعد الطريق أحد أهم الطرق خدمة للمنطقة خاصة أنه يخدم المنطقة السكانية بالإضافة إلى الشركات الخدمية والعامة بالمنطقة ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وشركة الغاز تاون جاس وغيرها.

ومن جانبه صرح الشيمي أنه اليوم السبت تم البدء فى أعمال فرش الطبقة الأسفلتية لطريق الخدمة بعد توسعته وضبط مناسيب غرف المرافق مثل الاتصالات والصرف الصحي علاوة على إنشاء غرف صرف لمياه الأمطار، على أن تنتهى أعمال الرصف خلال48 ساعة من بدء الأعمال.

والجدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية قد نوَّهت أمس بعدم ترك السيارات في الطريق السابق ذكره منعًا لعرقلة أعمال الرصف، يأتى ذلك بناءً على حرص الدولة على تطوير المحاور والميادين والطرق الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.



جانب من أعمال الرصف



جانب من أعمال الرصف