ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الإسكندرية تنظم قوافل علاجية بمختلف الأحياء

قامت مديرية الصحة بالإسكندرية، لتنظيم قوافل علاجية، وذلك ضمن جهود المنطقة لرفع مؤشرات الأداء بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وقالت الدكتورة "فيروز سلطان" مدير عام منطقة المنتزه الطبية، أن 5 فرق طبية تابعة لوحدات المنطقة توجهت اليوم السبت إلى منطقة المنتزه الطبية لإجراء الفحص المبدئى للمواطنات بأماكن تجمعهن، حيث تم الفحص المبدئى لـ 219 سيدة للكشف المبكر عن سرطان الثدى وامراض الضغط والسكر.

وقام فريق من وحدة سيدى بشر بزيارة مستشفى شرق المدينة وفحص 60 سيدة، وقام فريق من وحدة محسن بزيارة نادى شباب محسن وفحص 48 سيدة، وقام فريق ثالث تابع لوحدة المنتزة الريفية بزيارة مستوصف صدر المعمورة وفحص 64 سيدة.

كما تم فحص 27 سيدة بدار مناسبات مسجد عبد الحليم بواسطة فريق تابع لوحدة دربالة, كما قام فريق وحدة المندرة بفحص 20 سيدة بمركز الصحة المهنية.