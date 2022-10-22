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ضمن "حياة كريمة".. تنظيم قافلة تنظيم أسرة بمركز أبوتشت في قنا

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:11 م
ضمن "حياة كريمة".. تنظيم قافلة تنظيم أسرة بمركز أبوتشت في قنا قافلة طبية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ قافلة خدمية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمركز أبوتشت، خلال الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر الجارى.

وأوضح الدكتور راجى، أن العيادات المتنقلة ستقدم خدماتها بقرى حياة كريمة "سمهود والحبيلات الغربية والكرنك"وذلك من خلال تقديم العديد من خدمات تنظيم الأسرة كمتابعة الحمل والمشورة والكشف على الأطفال وتركيب اللولب والكبسولات والتى ستقدم جميعها بالمجان.

ووجه الدكتور مدير مديرية الشؤون الصحية، بضرورة تقديم كافة الدعم للقافلة سواء من الأطباء أو التمريض مع ضرورة التزام الجميع بإتخاذ إجراءات الوقاية والحماية لهم.

 

 

 


صحة قنا

خدمات تنظيم الاسرة

مركز ابوتشت

حياة كريمة

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