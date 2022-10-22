صحة المنيا: إجراء 56 ألفا و723 تحليلا فى معامل المستشفيات خلال شهر

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، موضحا أنه تم إجراء 56 ألفا و723 تحليلا بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا خلال شهر سبتمبر 2022.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، أن إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

وأضافت أنه تم عمل 718 تحليل عينة أغذية وتحليل 3848 عينة مياه شرب و38 عينة مياه صرف صحى و31 عينة مياه غسيل كلوى و137 فحص طرود معادن ثقيلة و18 عينة فحص مياه مبيدات وفحص 49 عينة مياة حمامات سباحة، وأشارت لأنه تم عمل 7637 صورة دم كاملة وعمل 9962 تحليل غازات دم وأملاح و22987 تحليل كيمياء وتحليل 267 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 2061 تحليل فيروسات، بالإضافة إلى عمل 490 فحص ميكروسكوبى و34 Gene expert و 22 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن، وعمل 416 تحليل PCR فيروس كورونا و168 تحليل PCR لفيروس سى و 142 تحليل PCR لفيروس بى؛ وتحليل 896 عينة للكشف عن الملاريا.