شملت 27 مركز شباب.. وكيل رياضة القليوبية يتابع عددا من مراكز "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، يرافقه المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، عدد من مشروعات "حياة كريمة" بمراكز شباب "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت جولة وكيل الوزارة على بعض مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بإدارة شباب شبين القناطر بالمرحلة الأولى للمبادرة، حيث تهدف المتابعة الوقوف على الموقف التنفيذي للمراكز، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشملت المتابعة مراكز طحانوب وكفر طحا والكوم الأحمر، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال فيها 50%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمقرات الإدارية، كما تم متابعة مركز شباب عرب الصوالحة وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 60%، حيث تم الانتهاء من تطوير المبنى الإداري، وإحلال وتجديد الملعب الخماسي وجاري إنشاء غرف خلع الملابس وتنجيل الملعب القانوني.

أما بالنسبة لمركز شباب عرب جهينة بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90%، وجاري الانتهاء من الأعمال لتتم عملية التسليم وفقا للجدول الزمني المعد لذلك.

وأكد الصبروط، على أهمية مشروع مبادرة "حياة كريمة" وتأثيرها على تطوير مراكز الشباب بالقليوبية، والتي شملت 27 مركز شباب بقطاع شبين القناطر خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتي ضمت إنشاء عدد من المباني الإدارية والملاعب وغرف خلع الملابس والأسوار.



متابعة الإنشاءات بمراكز الشباب



مشروعات حياة كريمة بالقليوبية



جانب من الجولة



خلال تفقد مراكز الشباب بالقليوبية