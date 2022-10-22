شرطة هولندا تمنع حركة معادية للإسلام من حرق نسخة من القرآن الكريم فى روتردام

كتب محمد جمال

اعتقلت الشرطة الهولندية زعيم حركة "بيجيدا" المعادية للإسلام، خيرت فيلدرز، أثناء محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم في ساحة محطة روتردام، بحسب" روسيا اليوم".

وتجمع عدد من أنصار "بيجيدا" في الساحة بغرض إحراق نسخة من القرآن الكريم في استفزاز واضح لمشاعر أبناء الجالية المسلمة في هولندا.

وتواجدت الشرطة بأعداد كبيرة في ساحة محطة روتردام وشكلت خطاً فاصلاً لإبقاء المتظاهرين المعارضين وإبعادهم عن عناصر "بيجيدا".

وصادرت الشرطة نسخ القرآن الكريم التى كانت بحوزة زعيم "بيجيدا".

وقد أعلنت حركة "بيجيدا" المتطرفة عن توجهها إلى ساحة محطة أمستردام المركزية لإحراق نسخة من القرآن الكريم الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت، وفي رد فعل على ذلك قررت فعاليات وأبناء من الجالية المسلمة تنظيم مظاهرة مضادة في نفس المكان.

ونشرت حركة "بيجيدا" المعادية للإسلام والمسلمين على صفحتها على "فيسبوك" أنها في الطريق إلى روتردام ومعها نسخة من القرآن.

وكان نائب رئيس بلدية روتردام سيمونز قد أعطى الإذن نيابة عن مجلس روتردام لمظاهرة (بيجيدا)، والتي أشارت أنها تخطط لحرق القرآن الكريم.

وفي ردة فعل على ذلك، قال الآلاف من الشبان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم ينون التصدي لهذا التجمع.

ودعت فعاليات وهيئات إسلامية لمظاهرة مضادة السبت مقابل محطة روتردام.

وقال نائب رئيس البلدية التي يترأسها المغربي أحمد بوطالب، الذي منح ترخيص للمظاهرة، إن الشرطة ستتدخل في حال حاول أنصار بيغيدا حرق نسخة من القرآن.