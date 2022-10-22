اليوم السابع
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شحن 60 ألف طن خام كلنكر لكوت ديفوار و35400 طن ملح لكرواتيا عبر ميناء شرق بورسعيد

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:08 م
شحن 60 ألف طن خام كلنكر لكوت ديفوار و35400 طن ملح لكرواتيا عبر ميناء شرق بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبلت السفينة NKR ALICE  القادمة من بلغاريا والتى ترفع علم ليبريا  حيث  يبلغ طولها 199 متر وغاطس 9.1  متر  والحمولة الكلية 34511 طن وذلك لشحن 60  ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الثالثة خلال أيام.
 
كما استقبل الميناء السفينة SAGITTARIUS القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم جزر مارشال حيث يبلغ طولها 169 متر والغاطس 5.3 متر وذلك لشحن 27 ألف طن ملح إلى لاتفيا .
 
وذكر البيان أن الميناء انتهى من شحن السفينة MARIAM .M القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم توجو بحمولة 8400 طن ملح إلى كرواتيا . 
 
وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن  تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد  مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة  والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع،  وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة .

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