اليوم السابع
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سكان أرض الشركة بالمطرية يناشدون محافظ القاهرة بتحسين الخدمات فى المنطقة

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:01 م
سكان أرض الشركة بالمطرية يناشدون محافظ القاهرة بتحسين الخدمات فى المنطقة المخلفات بحى المطرية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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طالب سكان منطقة أرض الشركة بحى المطرية شرق القاهرة، محافظ القاهرة بالاهتمام بالمنطقة سواء على صعيد رصف الطرق أو إضاءة الشوارع، وذلك فى ظل الاهتمام غير العادى الذى تشهده منطقة المطرية من المسئولين.
 
وطالب الأهالى، برفع القمامة من بدايات شارع التروللى، وكذلك تجمعات المياه، التي تسببت فى انتشار روائح كريهة، كما هو الحال فى شارع المطراوى وأسفل كوبري مشاة المترو بجانب موقف الميكروباص، حيث مقالب القمامة والروائح الكريهة.
 
كما ناشد المواطنون رئيس الحى بالاهتمام بمنطقة أرض الشركة ومتفرعاتها، شارعى، لطفى النجار، وعبد الرشيد أبو زيد، وإزالة كميات القمامة الموجودة هناك .
 
وقال الأهالى: إن عمارة انهارت فى شارع نجيب معوض، منذ عام ونصف العام، لم يتم رفع أنقاضها حتى الآن.
 
من جانبه وعد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بحل هذه المشاكل، مصرحا لـ"اليوم السابع" أنه سيتابع مع رئيس حى المطرية رفع المخلفات وتحسين الخدمات للسكان.
 

القاهرة

المطرية

حي المطرية

ارض الشركة

القمامة



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