اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكى يقلد بيلوسى ورؤساء برلمانات غربية أوسمة شرف أوكرانية

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:00 ص
زيلينسكى يقلد بيلوسى ورؤساء برلمانات غربية أوسمة شرف أوكرانية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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قلد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء برلمانات الدول الصديقة لأوكرانيا أوسمة الأمير ياروسلاف الحكيم من الدرجة الثانية.

ويتضمن مرسوم زيلينسكي بهذا الصدد، الذي تم نشره يوم الجمعة على الموقع الرسمي، أسماء 13 شخصا، بينهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وتم منح الأوسمة كذلك لكل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، ورئيسي مجلسي البرلمان البولندي، ورئيس مجلس شيوخ إيرلندا، ورؤساء برلمانات سويسرا وألمانيا والنرويج ومقدونيا الشمالية ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا وإستونيا.

وأوضح المرسوم أنه تم تقليدهم الأوسمة تقديرا لهم "على مساهمتهم الشخصية الملموسة في تعزيز التعاون بين الدول ودعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وفي وقت سابق منح زيلينسكي أوسمة حكومية لـ109 أشخاص من السياسيين الأجانب والشخصيات الاجتماعية والثقافية والصحفيين، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ووزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن، ولويد أوستين، ومدير شركة "بايكار" التركية خلوق بيرقدار، التي تصنع طائرات مسيرة.


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