اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 10:09 ص
أكرم القصاص
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روسيا: تدمير قافلة معدات عسكرية لقوات كييف والقضاء على 50 جنديا أوكرانيا

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:10 ص
روسيا: تدمير قافلة معدات عسكرية لقوات كييف والقضاء على 50 جنديا أوكرانيا قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تدمير قافلة معدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية والقضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
 
ونشرت الدفاع الروسية ـ لقطات أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم السبت ـ تظهر استهداف دبابات روسية لقافلة معدات عسكرية أوكرانية حيث دمرت أربع دبابات وخمس مدرعات فضلا عن سقوط قتلى من الجنود الأوكرانيين.
 
وظهر في التسجيل اندلاع النيران في المعدات العسكرية الأوكرانية بعد تمكن القوات الروسية من استهدافها.

روسيا

كييف

أوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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