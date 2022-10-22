رصف شارع ترسا العمومى بأبو النمرس لتيسير الحركة المرورية.. صور

كتبت - مرام محمد

بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ترسا العمومي، من فرد طبقة الدقشوم؛ تمهيدا لرصف وتطوير الطريق، والتى ستشمل أعمال رصف وإنارة ودعم أرصفة المشاة وإجراء تنسيق عام للطريق وتحسين الحالة العامة به، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

ومن جانبه، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس في تنفيذ مشروعات الرصف للطرق والمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مكلفا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان مركز ومدينة أبو النمرس، قد قام بإزالة التعديات وبروز المحال العامة والمنشآت التجارية والكافيهات على الطريق العام بشارع ترسا نطاق المركز، وذلك فى إطار أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الطريق وفتحه كمحور مرورى هام بمركز ومدينة أبو النمرس يربط مسار الحركة مع حى جنوب الجيزة.

وشملت جهود محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، إزالة الأسوار والسلالم المخالفة والتابعة للمحال والمنشآت التجارية والباكيات والأكشاك المتعدية على الطريق العام والبدء فى رفع طبقة الطريق المتهالكة ومخلفات القطع وفرد طبقة الدقشوم.