رابطة تجار السيارات: نتوقع من المؤتمر الاقتصادي قرارات حاسمة لجذب الاستثمارات

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت جيد للغاية، خاصة وأن هناك بعض القرارات التى ننتظرها خلال هذا الحدث الاقتصادى الهام لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل الإعلان بشكل نهائى عن استراتيجية السيارات، وهل هى خاصة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فقط ام صناعة السيارات بكل مشتملاتها .
وأضاف ابو المجد أن الدولة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة من خلال تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.
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