رابطة تجار السيارات: نتوقع من المؤتمر الاقتصادي قرارات حاسمة لجذب الاستثمارات

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت جيد للغاية، خاصة وأن هناك بعض القرارات التى ننتظرها خلال هذا الحدث الاقتصادى الهام لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل الإعلان بشكل نهائى عن استراتيجية السيارات، وهل هى خاصة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فقط ام صناعة السيارات بكل مشتملاتها .

وأضاف ابو المجد أن الدولة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة من خلال تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى.