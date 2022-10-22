رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح المؤتمر الدولى حول مستجدات العلوم الصيدلية

كتب لؤى على

رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالحاضرين والمشاركين في المؤتمر الدولي السابع لقطاع كليات الصيدلة بجامعة الأزهر، والذي تنظمه كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بأسيوط، ونقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحضور جميعًا، وخالص دعائه للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن تخرج عنه توصيات مفيدة تسهم في بناء الوطن والارتقاء به في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعة مهمة تسهم في صناعة الدواء.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في عقد هذا المؤتمر، الذي يعكس تميز وريادة الكلية التي كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى تميز أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتصدرهم قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، مشيرًا إلى أن المولى -عز وجل- قال في كتابه الكريم: ﴿وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا﴾ لافتًا إلى أن من أسهم في شفاء مريض أو أسهم في تخفيف الألم عنه يدخل في هذه الآية الكريمة، ولذلك على العلماء مسئولية توريث العلم، فإنفاق العلم يزيده ويبارك فيه، وإنفاق المال ينقصه وينال منه.

وطالب رئيس الجامعة العلماء أن يسهموا في بناء الوطن والارتقاء به من خلال التأليف المتعاقب، وأن نتابع الجديد والحديث في مجال صناعة الدواء ليعود بالنفع على الوطن والمواطن.