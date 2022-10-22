ديلى ميل: سحب منتجات شامبو بكندا وأمريكا بسبب تلوثها بالبنزين المؤدى للسرطان

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن شركة يونيليفر Unilever العملاقة في إنتاج السلع المنزلية سحبت أكثر من مليون زجاجة من أنواع الشامبو التي تنتجها بسبب تلوثها بالبنزين الكيميائي المسبب للسرطان.



سحب منتجات الشامبو المسبب للسرطان

أصدرت وزارة الصحة الكندية قرارات بسحب كميات كبيرة من الشامبو هذا الأسبوع لتصل لـ 15 نوعا، وقامت الشركة الأم بسحب المنتجات من الأسواق الأمريكية أيضًا بدافع الحذر، حيث تم العثور على المنتجات التي تحتوي على البنزين، والتي يوجد بها مادة مسرطنة خطيرة، وبعد أن تأكدت أنها تحتوي على مادة البنزين المسببة للسرطان.

وأضافت الصحيفة أن هذا السحب أثر على كل من الأسواق الكندية والأمريكية، حيث أعلنت الشركة عن عمليات السحب في كلا البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، هذا الأسبوع إن تحرك الشركة لسحب ملايين الشامبو من السوق الأمريكية كان "بدافع من الحذر الشديد"، مضيفة، إنه لم ترد أي تقارير عن آثار ضارة تتعلق بالتعرض للبنزين في الولايات المتحدة، ولكن تم العثور على المادة الكيميائية في المنتجات التي يتم تسويقها في كندا .

أعلنت وزارة الصحة الكندية Health Canada، هذا الأسبوع عن سحب 15 منتجًا مختلفًا تم تصنيعها تحت علامات تجارية مختلفة لشركة يونيليفرUnilever ، مؤكدة، إنه تم بيع أكثر من مليون من المنتجات المتأثرة في كندا بين يناير 2020 وأكتوبر 2022.

وأضافت أنه يمكن أن يتسبب التعرض المستمر للبنزين لفترة طويلة من الزمن في الإصابة بسرطان الدم وسرطان الدم في نخاع العظام واضطرابات الدم التي يمكن أن تهدد الحياة، يجب على المرأة الحامل أيضًا الحد من تعرضها للبنزين حيثما أمكن ذلك، فقد ثبت أن المادة الكيميائية تعطل نمو الجنين أثناء الحمل.

وقالت وزارة الصحة الكندية، "يجب على المستهلكين التوقف فورًا عن استخدام المنتج الذي تم استرجاعه والتخلص منه وفقًا لتعليمات التخلص منه على العبوة".

تشمل المنتجات التي تم سحبها في الولايات المتحدة تلك التي صنعتها Dove و Nexxus و Suave و(Rockaholic and Bed Head)، TIGI، TRESemmé

ومنتجات الأيروسول بما في ذلك الشامبو، ومثبتات الشعر التي تستخدم البوتان أو البروبان أو مواد دافعة أخرى معرضة بشكل أكبر للتلوث بالبنزين.

وقالت الصحيفة، إن البنزين هو مادة خام تُستخدم بشكل شائع لإنتاج المواد الكيميائية التي تصنع البلاستيك والمطاط والطلاء والألياف الصناعية والغراء، يوجد أيضًا في النفط الخام وهو جزء رئيسي من البنزين، مضيفة، إن استنشاق تركيزات عالية من البنزين على المدى القصير يمكن أن يسبب عدد لا يحصى من الآثار السلبية مثل الدوخة والصداع وعدم انتظام ضربات القلب، وفي بعض الظروف الشديدة، الموت، مؤكدة، إن عمليات السحب بسبب المخاوف بشأن التلوث بالبنزين ليست غير مسبوقة.

في العام الماضي، استدعت شركة Procter & Gamble ، 23 منتجًا من منتجات الشامبو والبلسم بعد اكتشاف البنزين في بعضها، كان من بين أكثر من نصف المنتجات التي تم سحبها من المنتجات الملوثة بالمادة الكيميائية المسببة للسرطان.

في العام الماضي أيضًا، أصدرت شركة Johnson & Johnson استدعاءً لـ 5 من واقيات الشمس بعد العثور على كميات ضئيلة من البنزين فيها.