اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى (إنفوجراف)

السبت، 22 أكتوبر 2022 01:54 م
خليك واعى.. لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى (إنفوجراف) لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى

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 بعد تداول صور وشائعات مغلوطة عن وجود ميل حاد فى زوايا الصعود والنزول بمحور سميرة موسى، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو تصوير جوى لكوبرى تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوي، والذى يُظهر أن الكوبرى جرى تدشينه بأحدث الأنظمة والمعايير العالمية.
 
لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى
لا صحة لوجود ميل حاد فى الصعود بمحور سميرة موسى
 
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا صحة للصور المتداولة عن الميل الحاد فى زوايا الصعود والنزول، حيث يعتبر محور الدكتورة سميرة موسى من أهم الكبارى فى المحور بارتفاع 26 مترا عن مستوى الأرض و 8.5 متر عن خط سير المونوريل.

 


محور سميرة موسى

محور المشير طنطاوي

الهيئة العامة للاستعلامات

كوبرى التجمع

خليك واعى



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