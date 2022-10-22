خليك واعى.. لا صحة لتغيير مدة الدراسة بالترم الأول فى الجامعات (إنفوجراف)

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم رصده من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.



لا صحة لتغيير مدة الدراسة بالترم الأول فى الجامعات والمعاهد

وزارة التعليم العالي أكدت أنه لا صحة لتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول كما هي دون إحداث أي تغييرات عليها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث بدأت الدراسة بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهي في 5 يناير 2023، مناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم الإعلان مُسبقاً من خلال المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث بدأت الدراسة يوم السبت الأول من أكتوبر 2022، ويستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً حتى 5 يناير 2023، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعاً، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو.