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خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بخلية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بخلية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
 
 
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
 
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

اللجان النوعيه للاخوان

محاكمة 55 متهم

جنايات القاهره

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