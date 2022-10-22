اليوم السابع
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خطوات يجب اتباعها لو فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات.. تعرف عليها

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:00 ص
خطوات يجب اتباعها لو فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات.. تعرف عليها فاتورة كهرباء - أرشيفية
كتبت ـ رحمة رمضان

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هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها فى حالة صدور فاتورة استهلاك الكهرباء بقيمة 9 جنيهات، وهى قيمة مقابل خدمة العملاء فقط ولا يوجد بها مقابل الاستهلاك و هى كالآتى:
 
1- فى حالة صدور فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات ولديك استهلاك امتنع عن السداد.
 
2- اطلب الكعب من محصل شركة الكهرباء وامتنع عن السداد.
 
3-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة في خانة "حالية" بالفاتورة.
 
4-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.
 
5-توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.
 
6-فى حالة وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيهات موجود بصورة العداد التى تم التقاطها وتحمل العلامة المائية لشركة شعاع اطلب تغيير الفاتورة.
 
7-فى حالة ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.
 
8-الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

وزارة الكهرباء



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