حياة كريمة ببنى سويف.. توصيل الغاز الطبيعى لـ5 قرى بمركز ناصر

قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى توصيل خدمة الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة لعدد من قرى المركز.

وأضاف على يوسف أنه يجرى توصيل خدمات الغاز الطبيعي لقرى الرياض وبني خليفة والحرجة ومنشأة هديب والمنصورة، مشيرا إلى أنه تتواصل أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بها، والبدء في الوصلات المنزلية ببعض شوارع تلك القرى، مؤكدا أنه يجري مد الشبكات تباعاً لباقي القرى بمجرد إنهاء أعمال حفر مشروعات الصرف الصحي.