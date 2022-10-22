جون كيرى يدعو الملك تشارلز لحضور مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ

كتب عبد الوهاب الجندى

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشؤون المناخ، لـ"بي بي سي" إنه ينبغي على الملك تشارلز الثالث أن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ، والذي سيعقد الشهر المقبل.

وأضاف كيري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه سوف يكون من "الرائع" لو تمكن ملك بريطانيا من الحضور، مؤكدا أنه "زعيم رائع" على مستوى هذه القضية.

وكان الملك تشارلز، عندما كان أميرا لويلز، يخطط لحضور مؤتمر "كوب27" للمناخ في مصر، لكن بعد اعتلائه العرش، قرر الملك ألا يحضر المؤتمر، بناء على نصيحة من رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وقال كيري إن الأمر "يرجع إلى الحكومة التي سوف تتولى السلطة" في اتخاذ قرار حضور المؤتمر الذي ينعقد في الفترة من السادس إلى الحادي عشر من نوفمبر المقبل، فعندما كان أميرا لويلز، قضى الملك تشارلز عشرات السنوات داعما لقضايا البيئة والمناخ.

وأضاف: "لكن بعد أن أصبح ملكا للبلاد، بات يخضع لقواعد مختلفة، كما تلزمه القواعد الملكية بالتزام الحياد السياسي، مؤكدا أنه لا يعتبر مناصرة العمل المناخي عملا "سياسيا".

وتابع: "هذه قضية عامة واسعة النطاق ووجودية بالنسبة للعالم أجمع، وقيادته للعمل عليها، تنطوي على جانب كبير من الأهمية".