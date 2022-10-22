جهاز الإحصاء: المرصد الإحصائى يعزز حق المواطن فى المعرفة

كتبت أسماء أمين

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الطلب يتزايد على المعلومات والبيان بصورة كبيرة، لاسيما فى ظل ثورة البيانات والمعلومات مما أدى إلى قيام الجهاز بإنشاء المرصد الإحصائي "بيانات مصر" .

وأكد بركات خلال الموتمر الصحفى الخاص بإطلاق المرصد الإحصائي "بيانات مصر"، أن الجهاز يلعب دورا فى نشر الوعى الإحصائي لدى أفراد المجتمع المصرى وتعزيز حق المواطن فى المعرفة أيمانًا من الدولة فى بناء الإنسان وحقه فى معرفه كافة البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يأتى ذلك من منطلق ترسيخ الثقافة والاطلاع على البيانات والمؤشرات، كما أنه استجابة للفترة الأخيرة والتى شهدت طلبا متزايد على المعلومات.

وأضاف بركات، أن المرصد جاء لمواكبة التطورات السريعة وعرض المعلومات والبيانات من خلال شاشة عرض على مبنى الجهاز، بالإضافة إلى موقع إلكترونى جارى الانتهاء منه قريبا لإتاحة المعلومات للإعلاميين والصحفيين نظرا لدورهم المهم فى نشر البيانات.