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جنايات الجيزة تعاقب 3 إخوة قتلوا شقيقتهم في الهرم بالإعدام شنقا

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:08 م
جنايات الجيزة تعاقب 3 إخوة قتلوا شقيقتهم في الهرم بالإعدام شنقا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنقاً، لاتهامهم بذبح شقيقتهم، بعد حملها سفاحا بمنطقة الهرم. 
 
بدأت تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بمقتل ربة منزل بعد حملها سفاحا، وإنجابها طفلًا من سائق، بعدما حدث بينهما علاقة غير شرعية، وأن المتهمين أقاربها.
 
بإجراء التحريات الأولية؛ تبين أن القتيلة - ربة منزل، وتبلغ من العمر 33 سنة، كما أنها كانت على علاقة برجل يعمل سائقا، وأن وراء مقتلها أشقائها الثلاثة.
 
وأكدت التحريات أن ابنة القتيلة؛ أكدت صحة ما جاء، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مُسبق من النيابة العامة، وباستهداف المتهمين بمأمورية أمنية؛ أسفرت عن ضبط المتهمين، وكذا تم ضبط السائق والد الطفل الرضيع.
 
 

جنايات الجيزة

الإعدام

جرائم القتل



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