جمارك الدخيلة تضبط تلاعبا في المستندات لتهريب كمية من المبيدات الزراعية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة ، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، بالتنسيق مع محمد البسيوني مدير عام الحركة، من ضبط محاولة تلاعب فى المستندات، لتهريب كمية من المبيدات الزراعية دون تقديم الموافقات اللازمة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمارك الدخيلة، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة شعبان سعد مدير إدارة الفحص والمعاينة الثالثة، وأحمد حامد مدير التعريفة، ومحمد رجب مدير الحركة، لمعاينة وفحص مشمول البيان الجمركي رقم ٢٨١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ باسم شركة ت . ك والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مادة كيميائية تسمي cooper oxide بوزن 12طن و500 كيلوجرام .

وبالمعاينة الفعلية للصنف الوارد علي الطبيعة، تبين بالمعاينة أن الصنف الوارد مبيدات زراعية بوزن 12 طن و500 كيلو جرام منشأ الصين ويلزم لاستيراده الحصول علي موافقات من الجهات الرقابية المختصة وهناك فرق كبير فى الأسعار للأصناف الواردة .

وتقدر التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة 977 ألف و 670 جنيه .

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .