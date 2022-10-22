جامعة مدينة السادات تطلق قافلة بيطرية وزراعية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية – فريق محافظات

نظمت اليوم، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية وزراعية بقرية فيشا الصغرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر القائم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء الدين حسين عميد كلية الطب البيطرى ومهندس حمدى الشامى مدير الإدارة العامه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل الوزارة للطب البيطرى بمحافظة المنوفيه .

يأتى ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" حيث تم فحص 672 رأسا من الماشية ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواجن، ضمت القافلة عددًا من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البيطرى بالجامعة المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، والذين قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، وشارك بالقافلة عدد من طلاب الكلية للتدريب العملى مع أصحاب الحالات وجاء تصنيف الحالات ما بين 12 حالة جراحة، 80 حالة ولادة وتناسل، 218 حالة باطنه ومعدية، 300 حالة دواجن وطيور، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.

كما تم إلقاء محاضرات إرشاد زراعى للمزارعين، حيث تم عمل زيارات ميدانية لحقول زراعة الفاصوليا، وتم إرشاد المزارعين عن إدارة مرحلة التزهير عن طريق الرش بأحد مركبات فاعلية الفسفور والزنك ثم الرش بعدها بعشرة أيام والمحافظة على إنتظام الرى، وتوعية المزارعين بضرورة الإلتزام بأصناف القمح ، توعية المزارعين بعدم خلط المبيدات الزراعيه الا بعد اجراء تجربة الخلط مقاومة أعفاء الجذور والرزيكفونيا لمحصول البطاطس بالمبيدات المخصصه لذلك، وزياره ميدانيه إلى معامل الألبان مع لفيف من المتخصصين من كلية الطب البيطري ووكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة المنوفيه .