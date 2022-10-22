جامعة الدول العربية تدين هجوم جماعة الحوثي على ميناء الضبة اليمني

كتب بيشوى رمزى

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، محاولة جماعة الحوثي استهداف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بمسيرات أجنبية الصنع.

وقال المتحدث أن التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت، يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، وأنه يكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي. وشدد على أن استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية تحت أي مبرر سيزيد من تدهور الوضع الانساني في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثا للبيئة البحرية على مساحات واسعة.

وناشد المتحدث الأطراف الدولية المعنية الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الإنسانية وسد فجوة التمويل الإنساني في اليمن، واستمرار جهود إزالة الألغام الأرضية والأصناف الأخرى من المتفجرات التي تخلف ضحايا يومياً.