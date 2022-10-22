تفاصيل وفاة طالب في حادث تصادم قبل ساعات من خطوبته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شيع المئات من أهالي قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس في الشرقية جنازة شاب في الرابعة والعشرين من عمره؛ توفى جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص كان يستقلها رفقة صديق له وبين سيارة نقل جامبو في نطاق مركز بلبيس.

الحادث أودى بحياة الشاب ومسن كان بين مستقلي السيارة، فيما أصيب صديق الشاب بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد ووقع قبل ساعات من خطوبة الشاب المتوفى، فيما كان الشاب وصديقه في طريقهما لشراء هدية لخطيبة الأول قبيل خطوبتهما.

ونعت كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشاب المتوفى، في بيان كان نصه: تنعى كلية الإعلام وفاة محمد يحيى، الطالب بقسم الإعلام بكلية الدراسات العليا، إثر حادث أليم، داعين الله تعالى أن يظله بسحائب رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شاب مصابًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وجثتين لشاب ومسن.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو في طريق ميت حمل بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع كلًا من: محمد يحيى زكريا، 25 سنة، طالب في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، مقيم في قرية تل روزن بمركز بلبيس، ومحمد محفوظ محمد عطوة، 65 سنة، مقيم في قرية الجوسق بمركز بلبيس، وإصابة أحمد عادل صابر خليل، 23 سنة، طالب، مقيم في قرية تل روزن بمركز بلبيس..

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، والتحفظ على الجثتين في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.