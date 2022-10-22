تظاهرات فى باريس للمطالبة بإخراج فرنسا من "الناتو" والاتحاد الأوروبى

كتب محمد جمال

بدأ المحتجون بالعاصمة الفرنسية باريس في التوافد إلى ساحة دانفير روشرو، حيث سينطلق موكب المظاهرة، بحسب "روسيا اليوم".

وتتركز مطالب المحتجين على ضرورة إخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي ومن الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المحتجون بوقف مد كييف بالسلاح، والاستثمار في السبل الدبلوماسية.

"Let's get out of NATO!"



Another massive protest against NATO and the EU on the streets of Paris, France today. pic.twitter.com/na1ccLxjhG — sarah (@sahouraxo) October 22, 2022

وكان حزب "الباتريوت" قد دعا إلى وقفة احتجاجية بهدف هذه المطالب، إضافة إلى "السعي لإيقاف الحرب ورفع العقوبات المضرة بدول الاتحاد الأوروبي".