اليوم السابع
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ولا صحة لوجود ميل حاد في الصعود..

تصوير جوى يكشف تدشين محور سميرة موسى بأحدث النظم العالمية.. فيديو

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:55 ص
تصوير جوى يكشف تدشين محور سميرة موسى بأحدث النظم العالمية.. فيديو محور سميرة موسى
إسلام سعيد

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نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو تصوير جوى لكوبرى تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوي، والذى يُظهر أن الكوبرى جرى تدشينه بأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، وذلك بعد تداول صور وشائعات مغلوطة عن وجود ميل حاد فى زوايا الصعود والنزول.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا صحة للصورة المتداولة عن الميل الحاد فى زوايا الصعود والنزول، حيث يعتبر محور الدكتورة سميرة موسى من أهم الكبارى فى المحور بارتفاع 26 متر عن مستوى الأرض و 8.5 متر عن خط سير المونوريل.


محور سميرة موسى

محور سميره موسى

سميرة

سميره موسي

كوبري التجمع




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