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تخصصا في سرقة متعلقات السيارات.. حبس متهمين بمدينة الشروق 4 أيام

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:12 ص
تخصصا في سرقة متعلقات السيارات.. حبس متهمين بمدينة الشروق 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحققات في الواقعة.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله، بشأن وقائع سرقة من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
 
 
بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى وقائع السرقة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة أحدهما (والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع ).
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج، كما تم بإرشادهما ضبط (جهاز " لاب توب " المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما)، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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