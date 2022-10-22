تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل انتحال عاطل شخصية أخيه للهروب من أحكام بالسلام

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة القبض على عاطل هارب من أحكام قضائية صادره ضده، أن المتهم قام بانتحال شخصية شقيقه، حتى لا يتم التعرف عليه، بالإضافة إلى أنه استخدم بطاقة الرقم القومى الخاصة بشقيقه لاستخدامها فى كافة التعاملات، الا أنه تم ضبطه من قبل رجال الأمن، وعثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية الية".

كانت نيابة السلام، أمرت بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة شقيقه للهروب من تنفيذ احكام قضائية وبحوزته بندقية آلية وبطاقة شخصية خاصة بشقيقه علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن ادارة مباحث تنفيذ الاحكام بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوى على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بإنتحال صفة شقيقة مستخدمًا بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.