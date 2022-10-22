تحرير 1029 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1029 مخالفة مرورية، بينها 501 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و444 مخالفة متنوعة، وضبط 2 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 7 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 2 غير مرخصين، وتحرير 2 مخالفات ملصقات، و67 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3350 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيها مصالحات.